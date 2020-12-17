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Aktüel "Gönül Dağı" ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

"Gönül Dağı" ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:46:27 -
"Gönül Dağı" ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların hikayelerinin anlatıldığı "Gönül Dağı" dizisi ekibi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimlerine devam edilen dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz ile başrol oyuncularından Berk Atan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafını seçen Eşsiz, sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haberde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" fotoğrafını oyladı.

Dizide "Taner" karakterini canlandıran Berk Atan ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafları için oy kullandı.





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