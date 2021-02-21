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Gündem Gönül Dağı dizisinden muhteşem performans! Yine aynı şeyi yaptı
Gündem

Gönül Dağı dizisinden muhteşem performans! Yine aynı şeyi yaptı

TRT’nin sevilen dizisi Cumartesi günlerinin en çok izlenen yapımı oldu. Her hafta 1. Sırada yer alan Gönül Dağı dizisi muhteşem bir bölüm ile rakiplerini geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 11:06:00 -
Gönül Dağı dizisinden muhteşem performans! Yine aynı şeyi yaptı

Reyting sonuçları 20 Şubat 2021 Cumartesi günü ekranda olan Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kardeşlerim ve Sen Çal Kapımı dizilerinin elde ettikleri sıralamaları gösterdi. Hafta sonunun ilk gününde dizilerin reyting rekabetine haber bültenleri ve yarışma programları da katıldı. Peki, AB ve total reyting sonuçları nasıl şekillendi, reytingde kim birinci oldu?

Diziseverlerin merakla bekledikleri reyting sıralaması belli oldu. Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kardeşlerim ve Sen Çal Kapımı dizilerinin sıralamaları izleyicilerin tercihleri ile belirlendi. Peki, cumartesi gününde kazananlar kimler oldu? İşte bu haftanın reytingleri…

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 20 ŞUBAT 2021

1             GONUL DAGI    TRT 1

2             KUZEY YILDIZI ILK ASK   SHOW TV

3             GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU         FOX

4             SURVIVOR          TV8

5             GONUL DAGI (OZET)     TRT 1

6             KARDESLERIM   ATV

7             SHOW ANA HABER         SHOW TV

8             IBO SHOW          STAR TV

9             KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET)    SHOW TV

10           ATV ANA HABER              ATV

AB REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ

1             GONUL DAGI    TRT 1

2             GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU         FOX

3             GONUL DAGI (OZET)     TRT 1

4             SURVIVOR          TV8

5             IBO SHOW          STAR TV

6             SEN CAL KAPIMI              FOX

7             KARDESLERIM   ATV

8             KARINCA ADAM (Y.S)    KANAL D

9             SURVIVOR OZET              TV8

10           KUZEY YILDIZI ILK ASK   SHOW TV

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