Gönül Dağı dizisinden muhteşem performans! Yine aynı şeyi yaptı

Reyting sonuçları 20 Şubat 2021 Cumartesi günü ekranda olan Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kardeşlerim ve Sen Çal Kapımı dizilerinin elde ettikleri sıralamaları gösterdi. Hafta sonunun ilk gününde dizilerin reyting rekabetine haber bültenleri ve yarışma programları da katıldı. Peki, AB ve total reyting sonuçları nasıl şekillendi, reytingde kim birinci oldu?

Diziseverlerin merakla bekledikleri reyting sıralaması belli oldu. Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kardeşlerim ve Sen Çal Kapımı dizilerinin sıralamaları izleyicilerin tercihleri ile belirlendi. Peki, cumartesi gününde kazananlar kimler oldu? İşte bu haftanın reytingleri…

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 20 ŞUBAT 2021

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 KARDESLERIM ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 IBO SHOW STAR TV

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 IBO SHOW STAR TV

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 KARDESLERIM ATV

8 KARINCA ADAM (Y.S) KANAL D

9 SURVIVOR OZET TV8

10 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV