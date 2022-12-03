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Medya Gönül Dağı dizisinden kötü haber! TRT duyurdu
Medya

Gönül Dağı dizisinden kötü haber! TRT duyurdu

Dünya Kupası maçları nedeniyle bir süredir ekranlara gelmeyen Gönül Dağı dizisinden kötü haber geldi. Dizinin yeni bölümü bu hafta da ekranlarda yer almayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:18:00 -
Gönül Dağı dizisinden kötü haber! TRT duyurdu

2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle bu haftada ekranlarda yer almayacak.

Gönül Dağı dizisi, bugün (3 Aralık Cumartesi) özel bölümü ile birlikte TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak. Bir süredir Dünya kupası karşılaşmaları nedeniyle izleyicileri ile buluşamayan Gönül Dağı dizisi bu akşam ekranlardaki yerini alacak.

3 ARALIK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 - Ana Haber
18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"
20:00 - Gönül Dağı Özel
22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"
00:00 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

 

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