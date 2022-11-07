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Medya Gönül Dağı dizisinden kötü haber geldi!
Medya

Gönül Dağı dizisinden kötü haber geldi!

TRT1'de Cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisi, Dünya Kupası nedeniyle yayınların ara veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 14:12:00 -
Gönül Dağı dizisinden kötü haber geldi!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Gönül Dağı dizisi 3 sezondur TRT’nin en çok izlenen dizilerinin başında geliyor. Köprü Film imzalı dizi samimi hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu kadar Eskişehir’in muhteşem atmosferinde çekilen görüntüleriyle de seyirciye görsel bir lezzet sunuyor. İlgiyle izlenen dizi TRT’nin Dünya Kupası maçlarını ekrana getireceği için 3 hafta yayınına ara verecek.

Gönül Dağı 19 Kasım’da seyirciyle buluşacak 77. Bölümden sonra yayınına ara verecek ve 17 Aralık’ta 78. bölümüyle seyirci karşısında olacak. Bu arada dizinin ekibi 24 Kasım’a kadar tatile çıktı. Yahya Samancı’nın yönettiği dizi ekibi 24 Kasım’da 78. bölümün çekimi için sete çıkacak.

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