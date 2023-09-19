Gönül Dağı dizisinde sürpriz: Dev kadroda Veysel karakterini oynayan oyuncu veda ediyor mu?

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Veysel karakteri ile çok sevilen Semih Ertürk'ün dizideki geleceği merak konusu oldu.

Gönül Dağı dizisinin 105. bölümünde roket çalışması yapan amcaoğlulları arasından Veysel, kaza geçiriyor ve Ramazan onu kollarında Taner ile beraber hastaneye kaldırıyor. Hastaneye koşan ailesi perişan haldedir.

106. yeni bölüm fragmanında da Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Veysel'e kalp masajı yapıldığı sahne ekrana geliyor. Ardından hem ağabeyi hem de doktor Kenan, ''Yarası ağırdı, iç kanamasını durdurduk ama...'' sözlerini sarf ediyor.

Veysel'in dizideki akıbeti yayımlanacak yeni bölümde netleşecek.

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

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Ertürk, 14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı.

Reklam filmleri ile kamera önüne çıkan Semih Ertürk, sonrasında 2015'te 'Yok Artık' filminde oynadı. Ardından da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' rolüne hayat verdi. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide 'Said' karakterine hayat verdi ve senaryo gereği diziden ayrıldı. Gönül Dağı dizisinde Veysel karakterine hayat veren Ertürk, 1,76 boyundadır.