Gönül Dağı dizisinde şok ayrılık! Milyonların içine dert oldu

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’ndaki Serdar karakterini oynayan Utku Ateş’in Show TV dizisi ile anlaştığı ortaya çıktı. Hayranlarını üzen bu gelişme, dizinin milyonlarca takipçisini derinden üzdü.

Dizideki Serdar ve Elif karakterlerinin hikayesinin bitirilmesi gündeme geldi. Utku Ateş ve Zümre Meğreli’nin diziden çıkacağı söyleniyor. Ancak net bir açıklama olmadığı için izleyiciler de şu aralar merakla gelişmeleri bekliyor.

Gönül Dağı hayranları, özellikle Utku Ateş’in instagram sayfasına binlerce yorum bıraktı ve diziden ayrılmaması konusunda kendisine baskı yapmaya başladı.

“Sen Gönül Dağı’na çok yakışıyorsun. Ciritçi Abdullah amca ile sohbetlerinizi dört gözle bekliyoruz. Ayrılırsan diziye yazık olacak” şeklinde yorumlar yapıldı.