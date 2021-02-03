Gönül Dağı dizisinde önemli bir karar alınacak! Vakti geldi

Cumartesi akşamları TRT1 ekranında izleyicileri farklı duygulara sürükleyen, bazen güldüren, bazen de eğlendiren Gönül Dağı dizisi, tüm izleyici kategorilerinden yüksek bir ilgi görüyor. Çok iyi reytingler alarak TRT1’nin bu sezonki en başarılı projelerinden birisi olan Gönül Dağı dizisinin başrolünde Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan bulunuyor. Taner ve Dilek karakterlerini canlandıran iki ünlü isim, başarılı performansları ve güçlü enerjilerinin yanı sıra uyumlarıyla da dikkatleri çekiyor.

Gönül Dağı dizisinin 15. yeni bölümü ise 6 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak ve bir karar anı ile izleyiciler karşı karşıya kalacak. Taner artık karar verme aşamasındadır. Dilek ise ona yetişebilecek mi? İşte bu belli değil. O nedenle de heyecan yüksek olacak. Elif ile Yaşar ise nişanlanacak. Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran ve haftalardır tüm kulvarlarda birinci olarak izlenme rekoru kıran Gönül Dağı, on beşinci bölümüyle TRT 1’de. Peki yeni bölümde neler izleyeceksiniz? İşte tüm detaylar:

Halime’nin Elif konusundaki baskısı, Taner’in fikrini değiştirmez. O, Dilek’i sevdiğini ve Elif’le bir yola girmeyeceğini açıkça belirtir. Tüm bunlardan bağımsız Elif ise Yaşar’la nişan yoluna girmiştir. Elif’in nişan organizasyonu işi Muammer’e gelir. Muammer, Taner ve amcaoğullarını yeniden toplar ve nişanı organize etmelerini ister. Taner ve amcaoğulları nişan için çalışmalara başlar ancak Yaşar’ın Elif’e layık biri olmaması Taner’i kara kara düşündürür. Nişan günü geldiğinde Taner’in üzerindeki baskı iyice artar.

Öte yandan Serdar ise babasının Dilek’e yaptığı tehdidi öğrenir ve Dilek’le konuşup onu ikna eder. Taner bir karar verme aşamasındayken Dilek, ona yetişebilecek midir? Dilek’in kendisinden ayrılma sebebini öğrenen Taner ne tepki verecektir?

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor..

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli Çiğdem Aygün, ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Gönül Dağı 6 Şubat Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de