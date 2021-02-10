Gönül Dağı dizisinde karar vakti geldi

Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran ve haftalardır tüm kulvarlarda birinci olarak izlenme rekoru kıran Gönül Dağı, on altıncı bölümüyle TRT 1’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Taner ve Dilek’in ayrılık dönemi artık geride kaldı. Aşıklar şimdi ise kendi gelecekleri hakkında karar vermek durumundalar… İki aşağın kararı ne yönde olacak izleyiciler bekliyor.. Ayrıca Zahide de eski eşi Fikret’in farklı bir yüzünü gördükten sonra Sefer konusunda bir karar vermek durumunda.

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı’nın 13 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? Taner ve Dilek yeniden kavuşuyor… Gülsüm ve Süleyman arasında büyük hesaplaşma… Çobanın sırrı, Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecek? Zahide, karar arifesinde… İşte 16. bölümden tüm ayrıntılar:

Taner ve Dilek yeniden kavuşmuştur. Ancak bu kavuşma Süleyman’ın tehdidiyle yara alır. Süleyman, Taner ve amcaoğullarının aldığı yatırımı iptal ettirir. Bu haberle yıkılan Taner, çare ararken bütün olan biteni Gülsüm öğretmen öğrenir. Bu durum Gülsüm’ü çok kızdırır. Süleyman’ın karşısına dikilir ve büyük bir hesaplaşma yaşanır… Bu hesaplaşma Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Öte tarafta Dilek, çobanın kendisine verdiği sırrı Taner’e açıklayacaktır. Bu sır, Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir? Zahide, çocuklarını Fikret’e yemeğe gönderir. Ancak çocuklar burada Fikret’in bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bu durum Zahide’yi bir karar vermeye iter. Zahide, Sefer’i tercih edecek midir?..”