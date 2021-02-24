Gönül Dağı dizisinde büyük sürpriz!

Taner ve amcaoğulları, kasabaya elektrik santralini kurmuşlardır. Gedelli’nin belediye oluşunun 66. yılına özel bir kutlamayla açılışı yapılacaktır. Bu özel gecenin organizasyon işi de yine amcaoğullarına düşer. Açılış için Selami’den konser vermesini isterler, fakat Selami aşırı yemekten rahatsızlanınca sahneye sürpriz birini çıkarmaya karar verirler. Asuman, özel bir kostüm ve Aşık Hüma-i mahlasıyla sahneye çıkacaktır. Hepsinin aklında tek bir soru vardır: Asuman babasına yakalanacak mıdır?

Definenin peşinde olan Muammer ve Hüseyin, haritaya göre kazı yapmaya başlarlar. Kazının sonunda çıktıkları yerde onları nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Bu arada Sefer ve Zahide, çocukların yaşadığı zor zamanları unutturmaya ve onların gönüllerini yapmaya karar verirler. İkisi de bu konuda başarılı olacak mıdır?

Dilek, babasının hikayesini Gülsüm’den öğrenir. Bu durum Dilek’i nasıl etkileyecektir?