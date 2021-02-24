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Medya Gönül Dağı dizisinde büyük sürpriz!
Medya

Gönül Dağı dizisinde büyük sürpriz!

Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran ve haftalardır tüm kulvarlarda birinci olarak izlenme rekoru kıran Gönül Dağı, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesiyle gönülleri kazandı. Peki 18. yeni bölümde neler izleyeceksiniz? İşte detaylar:

Yeniakit Publisher
2021-02-24 10:39:00 -

Taner ve amcaoğulları, kasabaya elektrik santralini kurmuşlardır. Gedelli’nin belediye oluşunun 66. yılına özel bir kutlamayla açılışı yapılacaktır. Bu özel gecenin organizasyon işi de yine amcaoğullarına düşer. Açılış için Selami’den konser vermesini isterler, fakat Selami aşırı yemekten rahatsızlanınca sahneye sürpriz birini çıkarmaya karar verirler. Asuman, özel bir kostüm ve Aşık Hüma-i mahlasıyla sahneye çıkacaktır. Hepsinin aklında tek bir soru vardır: Asuman babasına yakalanacak mıdır?

Definenin peşinde olan Muammer ve Hüseyin, haritaya göre kazı yapmaya başlarlar. Kazının sonunda çıktıkları yerde onları nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Bu arada Sefer ve Zahide, çocukların yaşadığı zor zamanları unutturmaya ve onların gönüllerini yapmaya karar verirler. İkisi de bu konuda başarılı olacak mıdır?

Dilek, babasının hikayesini Gülsüm’den öğrenir. Bu durum Dilek’i nasıl etkileyecektir?

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