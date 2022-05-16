Gönül Dağı Dilek çıkıyor mu? Gönül Dağı Dilek diziden ayrılacak mı?

Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicileri TRT 1 ekranlarına kilitleyen Gönül Dağı dizisinde ayrılık rüzgarları esiyor. Gönül Dağı Dilek çıkıyor mu? Gönül Dağı son bölümünde neler yaşında?

Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

"Kenan'ın babasıyla yaşadığı problem üzerine evi terk etmesi Döndü ile Muammer arasında da gerginliğe sebep olur. Muammer geri adım atmazken, konuştuğu herkesi kırmaya başlamıştır. Döndü'nün de evi terk etmesiyle herkes Muammer'e sırt çevirirken, evle ilgili beklenmeyen bir gelişme olur. Bu gelişme Muammer üzerinde nasıl bir etkiye sebep olacaktır? Ramot'u bastırmayı kafasına koyan Asuman, Ramazan'ı yayınevleriyle görüşmeye götürür. Asuman'ın beklediği gibi ilerlemeyen bu süreç, Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecektir? Kardeşleriyle miras kavgası devam eden Selami'nin alacağı karar ne olacaktır? Öte yandan Kenan'ı ziyarete gelen biri vardır. Bu sürpriz misafir, Kenan'ı giderek zorlaşan bir sürece sürüklerken, Kenan bunun üstesinden gelebilecek midir?"

Gönül Dağı Dilek diziden ayrılacak mı?

14 Mayıs Cumartesi akşamı 63. bölümüyle ekranlara gelen Köprü Film imzalı dizi hakkında şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Gönül Dağı dizisinde Taner'in eşi Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin projeye veda edeceği öne sürüldü. Gülsim Ali'nin dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'i Instagram'da takipten çıkması oldu. Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Gülsim Ali “Gönül Dağı”na veda ediyor.

Güilsim Ali İlhan kimdir?

Güilsim Ali İlhan 18 Şubat 1992’de dünyaya geldi. Bulgaristan Rusçuk doğumlu olan İlhan, iyi derecede Bulgarca ve İngilizce biliyor. 2012 yılında Son Yaz Balkanlar projesine Ayşe karakteri ile konuk oldu. 2016 yılında ise Yusuf Çim ile Star TV’de yayınlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü canlandırdı.

28 yaşındaki güzel oyuncu ardından Diriliş Ertuğrul’da Aslıhan Hatun ve Yüzleşme’de Ayşegül rolünü oynadı. Payitaht Abdülhamid’de Gülcemal rolünü canlandıran Gülsim Ali İlhan son olarak Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteri ile ekranlarda yer aldı.