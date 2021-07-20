Gönül Dağı bayramdan sonra devam edecek mi? Gönül Dağı ne zaman başlayacak?

TRT seyircisinin gönlünü yapımlarıyla kazanıyor. Türk toplumunun aile yapısının darma dağın edildiği, sözde yapımlarla aile kurumunun içinin boşaltılığı, aldatmaların, gayri meşru ilişkilerin kol gezdiği sözde diziler aile bağlarını yok etmek için kirli senaryolarını izleyiciyle boca ederken, TRT gönülleri feth etmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdulhamit, Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinin yanında gönüllere dokunan, iyiliğin kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, azmin ve başarının anahtarı Gönül Dağı dizisi vatandaşların gönlünü kazandı.

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı 20:00'de yayınlanıyor. Kurban Bayramı’nda ekrana gelecek Gönül Dağı “Kurban”da, Gedelli’de nostaljik bir yolculuğa çıktı. Gedelli sakinlerinin bayramı ve iki düğünü birden yaşadığı, yine birbirinden ilginç ve eğlenceli maceraların gerçekleştiği bu bölümde, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş güzel geleneklerini, göreneklerini, sıcak aile bağlarını, sevgi, saygı, hoşgörü timsali samimi yurdum insanlarının yaşamlarından kesitleri izleyeceğiz. Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya’nın başrollerini üstlendiği Gönül Dağı Kurban Özel bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Gönül Dağı ne zaman başlayacak?

Gönül Dağı dizisinin bayram özel bölümü 20 Temmuz Salı akşamı 20.00’de ekranlara geldi. Dizinin yeni sezon bölümlerinin ise eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. Öte yandan Gönül Dağı bayram özel bölümünde dizide Zerrin Sümer de yer aldı. Sümer, Dürdane karakterini oynadı.