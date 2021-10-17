Gönül Dağı Asya kimdir? Gönül Dağı Asya’yı kim oynuyor?
Gönül Dağı dizisi izleyicileri hem güldürmeyi hem de yaşanan olaylardan ibret aldırmayı düşündürüyor. Gönül Dağı 37. yeni bölüm fragmanı yayılandı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında diziye Asya karekteri dahil oluyor. Gönül Dağı son bölüm fragmanını izleyenler Asya’nın kim olduğunu sorgular oldu. Peki Gönül Dağı Asya kimdir? Gönül Dağı Asya’yı kim oynuyor? Gönül Dağı Asya karekteri kim? Gönül Dağı Mezarcı İlyas’ın kızı Asya kim? Mezarcı İlyas’ın kızı Asya’yı kim oynuyor? İşte Gönül Dağı Asya kim? sorusunun cevabı.
Gönül Dağı Asya kim? Yazar Musafa Çiftçinin hikayelerinden esinlenilerek televizyon dizisine uyarlanın Gönül Dağı dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni sezona bomba gibi giren Gönül Dağı, 36. bölüm ile 16 Ekim Cumartesi günü evlere konuk oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı son bölüm fragmanı yayınlanmasıyla irlikte diziye Asya karekterinin dahil olduğu görülüyor. Peki Gönül Dağı Asya kim, Gönül Dağı Asya’yı kim oynuyor?
Gönül Dağı Asya kimdir?
Diziye Mezarcı İlyas dahil oluyor. Dizide Mezarcı İlyas'ı Halil İbrahim Kalaycıoğlu, büyük oğlu Behçet'i Cemil Şahin, küçük oğlunu Ufkum Kalaoğlu, kızını ise Buse Orcan canlandıracak.
Buse Orcan Kimdir?
Gönül Dağı dizisinde Asya karakterini oynayacak olan Buse Orcan 2002 yılıda doğdu. Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir.
Gönül Dağı oyunu kadrosu
Berk Atan
Taner
Gülsim Ali İlhan
Dilek
Erdal Cindoruk
Ağıtçı Hüseyin
Şebnem Dilligil
Halime
Ali Düşenkalkar
Muammer
Feyza Işık
Döndü
Eser Eyüboğlu
Selami
Ferdi Sancar
Dolmuşçu Sefer
Yavuz Sepetçi
Ciritçi Abdullah
Hüseyin Sevimli
Kahveci Rıfat
Ecem Özkaya Üstündağ
Zahide
Gülhan Tekin
Günşıl
Cihat Suvarioglu
Ramazan
Semih Ertürk
Veysel
Nazlı Pınar Kaya
Cemile
Çiğdem Aygün
Keriman
Ege Aydan
Celal Bey (Belediye Başkanı)
Nuri Gökaşan
Dişçi Musa
Hazal Çağlar
Asuman
Zümre Meğreli
Elif
Utku Ateş
Serdar
Ulviye Karaca
Gülsüm Öğretmen
Ali Toptaş
İsmet
Hasan Elmas
Rıfat
Fevzi Altunbulak
Halil Balkanlar
Serdar’ın Babası
Ruhi Sarı
Fikret
Nihan Durukan
Kamuran
Faruk Karagül
Yaşar
Şükrü Veysel Alankaya
Günay
Ada Nizamoğlu
Taner (Çocukluğu)
Cemre Demircan
Dilek (Çocukluğu)
Umut Açabuğa
Menajer
Cemre Melis Çınar
Fadime
Ramiz Mullamusa
Aziz (Mucit Çocuk)
Mehmet Sarıkaya
Muzaffer
Samet Arda Mercan
Erkan
Beril Karademir
Sedef
Ergun Kuyucu
Ali
Kerim Tuna Kaba
Alper Tunga
Onur Gökmen
Artist Ahmet
Özer Arslan
Şevket
Zerrin Sümer
Dürdane
Serkan Kuru
Doktor Kenan
Emir İshak Duran
Ramazan
Sevilay Gültekin
Meryem
Burak Haktanır
Minibüsçü Hamdi
Cemil Şahin
Behçet
Halil İbrahim Kalaycıoğlu
Mezarcı İlyas
Ufkum Kalaoğlu