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Medya Gönül Dağı Asya kimdir? Gönül Dağı Asya’yı kim oynuyor?
Medya

Gönül Dağı Asya kimdir? Gönül Dağı Asya’yı kim oynuyor?

Gönül Dağı dizisi izleyicileri hem güldürmeyi hem de yaşanan olaylardan ibret aldırmayı düşündürüyor. Gönül Dağı 37. yeni bölüm fragmanı yayılandı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında diziye Asya karekteri dahil oluyor. Gönül Dağı son bölüm fragmanını izleyenler Asya’nın kim olduğunu sorgular oldu. Peki Gönül Dağı Asya kimdir? Gönül Dağı Asya’yı kim oynuyor? Gönül Dağı Asya karekteri kim? Gönül Dağı Mezarcı İlyas’ın kızı Asya kim? Mezarcı İlyas’ın kızı Asya’yı kim oynuyor? İşte Gönül Dağı Asya kim? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 10:41:00 - 2021-10-17 10:55:36
Gönül Dağı Asya kimdir? Gönül Dağı Asya’yı kim oynuyor?

Gönül Dağı Asya kim? Yazar Musafa Çiftçinin hikayelerinden esinlenilerek televizyon dizisine uyarlanın Gönül Dağı dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni sezona bomba gibi giren Gönül Dağı, 36. bölüm ile 16 Ekim Cumartesi günü evlere konuk oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı son bölüm fragmanı yayınlanmasıyla irlikte diziye Asya karekterinin dahil olduğu görülüyor. Peki Gönül Dağı Asya kim, Gönül Dağı Asya’yı kim oynuyor?

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Gönül Dağı Asya kimdir?

Diziye Mezarcı İlyas dahil oluyor. Dizide Mezarcı İlyas'ı Halil İbrahim Kalaycıoğlu, büyük oğlu Behçet'i Cemil Şahin, küçük oğlunu Ufkum Kalaoğlu, kızını ise Buse Orcan canlandıracak.

Buse Orcan Kimdir?

Gönül Dağı dizisinde Asya karakterini oynayacak olan Buse Orcan 2002 yılıda doğdu. Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir.

Gönül Dağı oyunu kadrosu

Berk Atan

Taner

Gülsim Ali İlhan

Dilek

Erdal Cindoruk

Ağıtçı Hüseyin

Şebnem Dilligil

Halime

Ali Düşenkalkar

Muammer

Feyza Işık

Döndü

Eser Eyüboğlu

Selami

Ferdi Sancar

Dolmuşçu Sefer

Yavuz Sepetçi

Ciritçi Abdullah

Hüseyin Sevimli

Kahveci Rıfat

Ecem Özkaya Üstündağ

Zahide

Gülhan Tekin

Günşıl

Cihat Suvarioglu

Ramazan

Semih Ertürk

Veysel

Nazlı Pınar Kaya

Cemile

Çiğdem Aygün

Keriman

Ege Aydan

Celal Bey (Belediye Başkanı)

Nuri Gökaşan

Dişçi Musa

Hazal Çağlar

Asuman

Zümre Meğreli

Elif

Utku Ateş

Serdar

Ulviye Karaca

Gülsüm Öğretmen

Ali Toptaş

İsmet

Hasan Elmas

Rıfat

Fevzi Altunbulak

Halil Balkanlar

Serdar’ın Babası

Ruhi Sarı

Fikret

Nihan Durukan

Kamuran

Faruk Karagül

Yaşar

Şükrü Veysel Alankaya

Günay

Ada Nizamoğlu

Taner (Çocukluğu)

Cemre Demircan

Dilek (Çocukluğu)

Umut Açabuğa

Menajer

Cemre Melis Çınar

Fadime

Ramiz Mullamusa

Aziz (Mucit Çocuk)

Mehmet Sarıkaya

Muzaffer

Samet Arda Mercan

Erkan

Beril Karademir

Sedef

Ergun Kuyucu

Ali

Kerim Tuna Kaba

Alper Tunga

Onur Gökmen

Artist Ahmet

Özer Arslan

Şevket

Zerrin Sümer

Dürdane

Serkan Kuru

Doktor Kenan

Emir İshak Duran

Ramazan

Sevilay Gültekin

Meryem

Burak Haktanır

Minibüsçü Hamdi

Cemil Şahin

Behçet

Halil İbrahim Kalaycıoğlu

Mezarcı İlyas

Ufkum Kalaoğlu

 

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