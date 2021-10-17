Gönül Dağı dizisi izleyicileri hem güldürmeyi hem de yaşanan olaylardan ibret aldırmayı düşündürüyor. Gönül Dağı 37. yeni bölüm fragmanı yayılandı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında diziye Asya karekteri dahil oluyor. Gönül Dağı son bölüm fragmanını izleyenler Asya’nın kim olduğunu sorgular oldu. Peki Gönül Dağı Asya kimdir? Gönül Dağı Asya’yı kim oynuyor? Gönül Dağı Asya karekteri kim? Gönül Dağı Mezarcı İlyas’ın kızı Asya kim? Mezarcı İlyas’ın kızı Asya’yı kim oynuyor? İşte Gönül Dağı Asya kim? sorusunun cevabı.