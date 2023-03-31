Gönül Dağı ailesine usta bir sanatçı daha katıldı! Sürpriz gelişme...

TRT 1 izleyicilerinin, her hafta büyük bir ilgiyle izlediği Gönül Dağı ailesine usta bir sanatçı daha katıldı: Ayten Uncuoğlu… Sevilen oyuncu, dizide geçtiğimiz bölümde kasabasından ayrılarak huzurevine yerleşen Dişçi Musa (Nuri Gökaşan)’nın arkadaşı ‘Azize’ karakterini canlandıracak.

1 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek doksan birinci bölümde izleyeceğimiz Ayten Uncuoğlu, Gönül Dağı ve canlandıracağı karakterle ilgili sorularımızı yanıtladı

- 3. Sezonunda her hafta zirveye yerleşerek reyting rekoru kıran bir diziye, TRT 1’in Gönül Dağı’na transfer oldunuz. Size teklif geldiğinde neler hissettiniz?

- Her yeni teklifte, yeni bir başlangıçta olduğu gibi heyecanlandım. Çok sevilen, çok izlenen bir dizide yeni bir karakter olarak yer almak bir yandan; diğer yandan da 5 yıldır huzurevinde yaşayan bir karakter olmak gerçekten heyecan verici.

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-Dizide, 5 yıldır huzurevinde yaşayan Azize karakterini canlandıracaksınız. Çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken Azize neden huzurevinde yaşıyor? Ailesi, çocukları var mı? Sağlık sorunları var mı? Azize’yi bir de sizden dinleyebilir miyiz?

- Azize ilk bölümde gizemini koruyacak. Daha sonraki bölümlerde kendini anlatacak. Bekleyelim, merak edelim derim ben. Çiçeklerle ciddi bir sorumluluk duygusu ile uğraşması, doğayı sevmesi, Azize karakterine yönelik çok olumlu bir ipucu… Belli ki tüm yaptığı işlerde sorumluluk sahibi olmuş. Kişilik sahibi, donanımlı biri, duygularını kolay göstermeyen ama düşüncelerini sakınmadan söyleyen bir karakter Azize. Hayata, insanlara sevgiyle, hoşgörüyle bakıyor ama kendi acılarını bastırdığı belli… Zamanla gerçekten güçlü mü yoksa güçlü olmaya mı çalıştığını göreceğiz…

-Alzheimer hastası olduğunu öğrendikten sonra memleketi Gedelli’yi ve ailesini geride bir veda mektubu bırakarak terk eden Dişçi Musa ile Azize arasında güçlü bir dostluk mu oluşacak?

- Ben, aralarında güçlü, farklı, ince bir dostluk kurulacağına yürekten inanıyorum, bekliyorum da.

-Yaşlılık hiç kolay değil. Evlatları için çalışıp didinen anne babalar, yaşlanınca ve hastalıklar ardı ardına gelince, çocuklarına yük olurum endişesine kapılıyor. Huzurevlerine bu nedenle gelen binlerce yaşlımız bulunuyor. Dişçi Musa da bu yaşlılarımızdan biri… Siz huzurevleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç gitmiş miydiniz? Ülkemizdeki huzurevleri yaşlılarımız için sizce aile eksikliğini hissettirmeyecek sıcak bir yuva olabilir mi?

- Huzurevleri, çok özel, çok ince bir çizgide duyarlılık gösterilmesi gereken evler… Gerçek bir yuva olması imkansız da olsa; yuvayı hatırlatan sıcaklığı, özeni, şefkati, konforu, dostluğu, paylaşmayı sağlamak için çok çalışmak gerekir bu güzelim evler için… Huzurevleri; kimseyi incitmeden, birlikte yaşamanın, birlikte paylaşıp keyif almanın, doğanın ve sanatın eşlik ettiği, hüznü dağıtıp yaşama sevinci veren ortamlar olmalı… Niye olmasın? Düşünerek, program yaparak, harekete geçerek, çaba göstererek yol almak, böylece hedefe ulaşmak zor olmasa gerek derim…

Ayten Uncuoğlu’nun ‘Azize’ karakteriyle büyük beğeni toplayacağı Gönül Dağı’nın doksan birinci bölümü, 1 Nisan Cumartesi 20.00’de TRT 1’de...