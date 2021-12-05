Gönül Dağı 43. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü konusuyla kısa sürede izleyiciler tarafından tam not alan dizinin yeni bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı.

42. bölümde Veysel’in yaşadıkları izleyici adeta göz yaşlarına boğarken, 43. Bölümde de Veysel’in karısı ve çocuğu ile evi terk ettiği görülüyor.

Öte yandan Asuman ve Ramazan arasında ipler artık kopma noktasına geldi. Asuman, kendisini istemeye gelenlere kararının tamam olduğunu söylüyor.

Asuman’a bir talip çıkması ve onu istemeye gelmeleri Ramazan için kabul edilemez bir durum. Şimdi bu büyük aşk bitecek mi?

Onların sonu da Elif ve Serdar gibi mi olacak? Dizi hayranları hikayede ikinci büyük ayrılığı kaldıramaz. Senaristler de bunu biliyor. Asuman ve Ramazan elbette barışacaklar, ancak biraz uzun sürecek ve ağlatarak gerçekleşecek gibi görünüyor.

Yeni bölümde yaşanacakların dizinin hayranlarını yine göz yaşlarına boğacağı tahmin ediliyor.