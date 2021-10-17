  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gönül Dağı 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Dünya

Gönül Dağı 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 08:31:00 -

Gönülleri fetheden ve her izleyenin içinde duygu yoğunluğuna sebep olan Gönül Dağı dizisi yine diziseverleri yıktı geçti. Diziyi yakından takip edenler 36. Bölümdeki gelişmeleri dikkatle izledi. Her yeni bölümde güldürmeyi başaran dizi bu bölümüyle daha çok ağlattı.

Gönül Dağı 37. yeni bölüm fragmanı resmi Youtube hesabından paylaşıldı.

Fragmanda Ramazan, anne ve babasının kızını kendisine istediği mezarcı İlyas’ın oğulları ile mücadele içerisine girer. Ramazan, Asya ile tanışır. Asuman ile arasına bir mesafe koyan Ramazan'ın Asya ile yeni bir yolculupa başlayabileceği tahmin ediliyor. Her şey ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Öte yandan amcaoğulları, “66” ismini verdikleri uçaklarına kavuşur. Öte yandan uçan araba projesi için teklif alırlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İdlib'de TSK'ya alçak pusu!
Gündem

İdlib'de TSK'ya alçak pusu!

Suriye'de İdlib'in güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna saldırı gerçekleştirildi. Olayda personelden yaralanan olmadı, zırhlı a..
Sözde şaka özde taciz! Mehmet Ali Erbil'den yeni rezillik
Gündem

Sözde şaka özde taciz! Mehmet Ali Erbil'den yeni rezillik

Geçtiğimiz günlerde, bir kadına attığı taciz mesajlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu kez ödül alırken sarf ettiği sözlerle tepki çek..
Dünya Gıda Günü etkinliği
Sağlık

Dünya Gıda Günü etkinliği

16 Ekim 'Dünya Gıda Günü' kapsamında Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçesinde okullara yönelik etkinlikler düzenlendi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay