Gönül Dağı 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Gönülleri fetheden ve her izleyenin içinde duygu yoğunluğuna sebep olan Gönül Dağı dizisi yine diziseverleri yıktı geçti. Diziyi yakından takip edenler 36. Bölümdeki gelişmeleri dikkatle izledi. Her yeni bölümde güldürmeyi başaran dizi bu bölümüyle daha çok ağlattı.

Gönül Dağı 37. yeni bölüm fragmanı resmi Youtube hesabından paylaşıldı.

Fragmanda Ramazan, anne ve babasının kızını kendisine istediği mezarcı İlyas’ın oğulları ile mücadele içerisine girer. Ramazan, Asya ile tanışır. Asuman ile arasına bir mesafe koyan Ramazan'ın Asya ile yeni bir yolculupa başlayabileceği tahmin ediliyor. Her şey ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Öte yandan amcaoğulları, “66” ismini verdikleri uçaklarına kavuşur. Öte yandan uçan araba projesi için teklif alırlar.