Gönül Dağı 3. sezon sonrası yeni ilk bölümüyle zirvede! Yeni gelişme: Herkesin gönlünde taht kurdu

“Gönül Dağı” 4. sezona zirvede girdi!

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon ilk bölümüyle 9 Eylül Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıktı.

TRT 1’in sevilen dizisi, 3 kulvarda da birinci oldu!

3 sezon önce TRT 1 ekranlarına geldiğinde büyük ilgi gören, yıllar geçtikçe hayranları hızla çoğalan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı, 4. Sezona zirvede girdi. Dizinin 9 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarına gelen 104. Bölümü, üç kulvarda da birinci oldu. Totalde 7.29, AB’de 6.87, ABC1’de ise 7.80 reyting alan Gönül Dağı yeni bölümüyle yine izleyicilerin gönüllerinde taht kurdu.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

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Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Süeda Çil, Burak Can, Sude Zülal Güler, Öge Sözbaş, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı rol alıyor.