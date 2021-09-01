Gönül Dağı 2.Sezon Tanıtım Fragmanı Yayınlandı! Bomba isim geliyor
TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 2.Sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda diziye dahil olacak olan yeni isim merak uyandırdı.
TRT 1’in geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Gönül Dağı’nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı.
Fragmanda dedeleri Ciritçi Abdullah ile at koşturan Taner, Veysel ve Ramazan, bir ağacın dibinde çay içerken, uzaklardan atıyla birisi gelirken görülüyor.
Yüzü gösterilmeyen karakter merak uyandırdı. ayınlanan fragmanla beraber dizinin yayın tarihinin de 11 Eylül olduğu açıklandı.