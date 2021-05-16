Gönül Dağı 29. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Amcaoğullarına üzücü haber
TRT 1’in gönüllere hitap eden Anadolu dizisi Gönül Dağı’nın Gönül Dağı 29. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda amcaoğulları Taner, Veysel ve Ramazan iflas ettiklerini öğreniyor. Taner'in ablası Zahide'nin düğünü için "Bir kere boynu bükük kaldı, ikinciye öldürseler müsaade etmem!" demesi dikkat çekiyor.
TRT1’in beğenilen projesi Gönül Dağı’nda sıkı takipçilerini hem keyiflendiren hem kaygılandıran gelişmeler yaşanıyor.
Gönül Dağı 28.son bölümde bayramın manevi güzelliği içleri ısıtırken, Keriman’ın başına gelen talihsiz olay Selami’nin neşesini kaçırır. İhtiyaca yönelik keşifleriyle adından söz eren Taner dahiyane fikrini hayata geçirip herkesin yüzünü gülümsetmeyi başarır.
Başrollerini Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan’ın paylaştığı "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı konu olarak işleyen Gönül Dağı 29.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda amcaoğulları Taner, Veysel ve Ramazan iflas ettiklerini öğreniyor. Taner'in ablası Zahide'nin düğünü için "Bir kere boynu bükük kaldı, ikinciye öldürseler müsaade etmem!" demesi dikkat çekiyor.