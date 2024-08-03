Gönül coğrafyamızın misafirleri

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Yedi Kıtadan Türkiye’ye Yaz Eğitim Etkinlikleri' kapsamında Türkmenistan bölgesinden İstanbul’a gelen Kırgız, Kazak ve Özbek öğrencilerle bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’dan “Yedi Kıtadan Türkiye’ye Yaz Eğitim Etkinlikleri”ne katılan lisans öğrencileri ile İstanbul Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde buluştu. Burada konuşan Bakan Tekin, “Çok değerli öğrenciler, hepinize önce hoş geldiniz diyorum. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizim asli görevlerimizden biri de Türkiye ile ‘gönül coğrafyası’ diye tanımladığımız bölgelerde yaşayan soydaşlarımız, dostlarımızla gelecek kuşakların bağını kurmak; var olan bağları daha güçlendirmek ve devamını sağlamaktır. ‘Gönül coğrafyamız’ başlığıyla müfredatımızın içinde bu birlikteliği sağlayacak kazanımlara yer vermeye çaba sarf ettik” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile gönül coğrafyası arasındaki ortak şuur vurgusunu yineleyen Bakan Tekin, ayrıca İsrail’in Filistin halkına karşı devam eden zulmünü hatırlatarak, “Bakanlık olarak dünyada barışın, dostluğun hukukun egemenliğe saygı anlayışının hâkim olması için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız yedi kıtadan öğrenci buluşmaları bağlamındaki etkinliği de böyle okumak gerekiyor” dedi.

Türkçe, İngilizce, Arapça ders programı

Proje kapsamında İstanbul’da beş haftalık bir yaz eğitim etkinliği planlandı. Hem kültürel geziler hem de Türkçe- İngilizce ve Arapça öğrenimi için ders programları hazırlandı. Konferans saatlerinde ise alanında uzman isimler öğrencilerle buluşacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO