0553 313 94 23

Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye sayısı 10 bini geçti

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan vatandaş merkezli şehir ve insan hareketi Gönül Bağı Bağcılar’ın üye sayısı 10 bini aştı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:14
Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye sayısı 10 bini geçti

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan vatandaş merkezli şehir ve insan hareketi Gönül Bağı Bağcılar’ın üye sayısı 10 bini aştı.



Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan vatandaş merkezli şehir ve insan hareketi Gönül Bağı Bağcılar’ın üye sayısı 10 bini aştı. Hareketin 10 binin üzerine çıkması ile ilgili değerlendirme yapan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu şehre gönül vermiş yediden yetmişe her kesimden hemşehrimizle hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Şehrimizin çiçekleri çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, bize bu şehri emanet eden büyüklerimizin hayallerini bir araya gelerek, emek vererek hep birlikte çalışarak hayata geçiriyoruz” dedi.



Gönül Bağı Bağcılar nedir?


Komşuluk ve hemşerilik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Gönül Bağı Bağcılar hareketinde; her yaştan her meslekten gönüllüler maddi karşılık beklemeden, imece ruhuyla toplumun ve mahallenin faydasına dokunacak girişimlerde bulunuyorlar. Gönüllüler; sokağın sorunlarını tespit ederek çözüm için yeni projeler öneriyorlar. Etkinlik, organizasyon, eğitim, yardım, hane ziyaretleri gibi birçok faaliyet gerçekleştiriyorlar. Çevre, temizlik, komşuluk, yardımlaşma, eğitim, sohbet, spor, sokağı güzelleştirme, esnafla kaynaşma gibi birçok alanda mahalle sakinlerini bir arada tutmayı amaçlıyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli: O sürekli terliyor
    1. Devlet Bahçeli: O sürekli terliyor
    2. Azez’i kana bulayan 4 terörist..
    3. Ek kontenjan ile üniversiteli olun
    4. "Irak ile iyi ilişkilere sahip..
    5. Genç kadının ağabeyi tarafından darp..
    6. KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
    7. Ağustos ayındaen fazla ihracatı..
    8. Sivas'ta feci kaza! Polis motosikleti..
    9. Asgari ücret maaş kesintisi ne kadar..
    10. Başkan Şahin futbolcularla bir araya..
    11. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son..
    12. Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya..
    13. Kaymakamlardan kan bağışına destek
    14. Belediyenin 5 aylık çalışmaları..
    15. “Gaziantep Türkiye için çok önemli”
    16. Çalınan iş makinesi ekipmanları..
    17. Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
    18. Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık..
    19. Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla..
    20. Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!