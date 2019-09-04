Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye sayısı 10 bini geçti

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan vatandaş merkezli şehir ve insan hareketi Gönül Bağı Bağcılar’ın üye sayısı 10 bini aştı.

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan vatandaş merkezli şehir ve insan hareketi Gönül Bağı Bağcılar’ın üye sayısı 10 bini aştı. Hareketin 10 binin üzerine çıkması ile ilgili değerlendirme yapan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu şehre gönül vermiş yediden yetmişe her kesimden hemşehrimizle hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Şehrimizin çiçekleri çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, bize bu şehri emanet eden büyüklerimizin hayallerini bir araya gelerek, emek vererek hep birlikte çalışarak hayata geçiriyoruz” dedi.

Gönül Bağı Bağcılar nedir?

Komşuluk ve hemşerilik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Gönül Bağı Bağcılar hareketinde; her yaştan her meslekten gönüllüler maddi karşılık beklemeden, imece ruhuyla toplumun ve mahallenin faydasına dokunacak girişimlerde bulunuyorlar. Gönüllüler; sokağın sorunlarını tespit ederek çözüm için yeni projeler öneriyorlar. Etkinlik, organizasyon, eğitim, yardım, hane ziyaretleri gibi birçok faaliyet gerçekleştiriyorlar. Çevre, temizlik, komşuluk, yardımlaşma, eğitim, sohbet, spor, sokağı güzelleştirme, esnafla kaynaşma gibi birçok alanda mahalle sakinlerini bir arada tutmayı amaçlıyorlar.