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Gong kadınlar için çaldı

Borsa İstanbul ve Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİKAD) işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın-erkek eşitliği için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:31
Gong kadınlar için çaldı

Borsa İstanbul ve Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİKAD) işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın-erkek eşitliği için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşiEmine Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, törenin, cinsiyet adaletsizliği ile mücadele noktasında farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni etti. Bakan Albayrak, Türkiye’nin son 16 yıldaki başarı hikayesine kadınların çok değerli katkılar sunduğunu belirterek, “Türkiye’nin başarı hikayesinin büyüyerek devam etmesi için kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra engel tanımadan yeni hikayelerle bizlere yeni ufuklar açması çok önemli. Kadınlarımıza güveniyoruz, Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne vazgeçilmez katkılar sunacaklarına sonuna kadar inanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:31
  1. Borsa İstanbul
  2. Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİKAD)
  3. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Emine Erdoğan
  6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  7. cinsiyet adaletsizliği
  8. Bakan Albayrak

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