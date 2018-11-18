Gomis'in menajeri duyurdu! 'F.Bahçe ile...'

Mendy, “Galatasaray’da işler ters gittiğinde sürekli Gomis hakkında olumsuz konuşmalar çıkıyor. Bu doğru değil. Geçen sene 7 ay para alamadı Gomis. Hatta bazı takım arkadaşları da öyle. Ne ihtar çekti ne de parasını aldı. Çünkü o iyi bir profesyonel. Gollerini atmaya devam etti ve sonunda da çalışmasının karşılığını alıp gol kralı ve şampiyon oldu. Geçen sene Gomis iyiydi, bu sene mi kötü oldu?” ifadelerini kullandı.

‘Çünkü kulüp satmak istedi’

Gomis’in ayrılık sebebini de anlatan Mendy, “Sosyal medyada hep taraftarla iletişim halindeydi. Onları çok seviyordu. Peki bu ayrılık neden oldu? Çünkü onu Galatasaray satmak istedi. Gomis mutluydu. Gomis İstanbul’a aşık. Bu şehri çok seviyor. Burada tuttuğu bir ev var ve tatil günlerinde çoğu zaman geliyor. Buraya gelmesiyle ilgili özel bir durum yok” açıklamasını yaptı.

‘Fenerbahçe de bana gelmeli’

Son günlerde Gomis’in adının Fenerbahçe ile anılmasına da açıklık getiren Mendy, “Fenerbahçe’yle veya herhangi bir takımla görüşme olacaksa bu Gomis’le değil, benimle yani menajeriyle olur. Bana da kimse transfer için gelmedi. Kimseyle görüşmedik. Gomis’in Al Hilal’de 2 senelik daha sözleşmesi var. Al Hilal satmak isterse konuşulur ancak şu anda bir şey yok” dedi. (Fanatik)