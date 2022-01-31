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Spor Gomis transferini ti'ye aldı
Spor

Gomis transferini ti'ye aldı

Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 10:59:00 -
Gomis transferini ti'ye aldı

Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı.

Galatasaraylı ünlü komedyen Ata Demirer, Gomis transferiyle ilgili paylaşımda bulundu. Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı yetkililerle görüşen başarılı futbolcu ikinci yılı opsiyonlu olmak üzere kendisine önerilen 1.5 senelik sözleşmeyi kabul ettiğini bildirdi. Galatasaraylı ünlü komedyen Ata Demirer, Bafetimbi Gomis transferiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Gomis'in yaşına vurgu yapan Demirer, yaşındaki Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var"

Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı ve gündem olmayı başardı.

GOMİS GALATASARAY'DA GOL KRALI OLDU

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.

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Yorumlar

ömer

dedem de var iyi top oynuyor isterse gs anlaşalım
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