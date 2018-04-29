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Gomis siftah peşinde!

Galatasaray formasıyla derbileri golsüz geçen Gomis, Beşiktaş karşısında siftah yapmaya hazırlanıyor.

29 Nisan 2018 Pazar 12:34
Gomis siftah peşinde!

Bu sezon ligde 27 kez fileleri havalandırmasına rağmen derbilerde henüz golü olmayan Gomis, Beşiktaş karşısında siftah peşinde.

Dev maça özel olarak hazırlanan Fransız futbolcuyu, hocası Fatih Terim de sürekli olarak motive etmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılı takımda kariyer rekorunu kıran Gomis, 2018 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’na dahil olabilmek adına elinden geleni yapıyor.

 

Gol kralı olup adını Avrupa’ya tekrar duyurmak isteyen yıldız futbolcu, Galatasaray’ın bugünkü mücadelede en önemli kozu olacak.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:34
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