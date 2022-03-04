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Spor Gomis geldi, Mustafa Muhammed’e yol gözüktü!
Spor

Gomis geldi, Mustafa Muhammed’e yol gözüktü!

Bordeaux'nun Muhammed inadı sürüyor. Fransız kulübü, Mısırlı golcünün temsilcileriyle görüşmeye devam ediyor. 10 milyon Euro'luk teklif hazırlığı var.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:23:00 -
Gomis geldi, Mustafa Muhammed’e yol gözüktü!

Bordeaux'nun Muhammed inadı sürüyor. Fransız kulübü, Mısırlı golcünün temsilcileriyle görüşmeye devam ediyor. 10 milyon Euro'luk teklif hazırlığı var.

Galatasaray 'ın 4 milyon dolar bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Sarı-Kırmızılılar'a ciddi bir gelir kaynağı yaratacak gibi görünüyor. Özellikle Fransız kulüplerinin, Mısırlı yıldıza olan ilgisi devam ediyor. Bu sezon kadrosuna kattığı Niang'dan beklediği verimi alamayan Bordeaux, Galatasaray'dan Mohamed'i renklerine bağlamak istiyor.

Sezon başında transferi son anda suya düşen Mısırlı forvet için tekrar kesenin ağzını açan Fransız kulübü, 10 milyon Euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki santrforun temsilcisiyle görüşmelerin devam ettiği, Muhammed'in iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi.

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