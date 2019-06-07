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Gomis Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Gomis kimdir nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerine hızlı başldaı. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray formasıyla gol kralı olan Bafetimbi Gomis’le görüşmelere başladı. Sportif direktör Damien Comolli, yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile görüşme yaptığı öğrenildi. Al Hilal'de mutsuz olan Gomis teklife sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı arttı.

07 Haziran 2019 Cuma 15:02
Gomis Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Gomis kimdir nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerine hızlı başldaı. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray formasıyla gol kralı olan Bafetimbi Gomis’le görüşmelere başladı. Sportif direktör Damien Comolli, yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile görüşme yaptığı öğrenildi. Al Hilal'de mutsuz olan Gomis teklife sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı arttı.

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerine hızlı başladı. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray formasıyla gol kralı olan Bafetimbi Gomis’le görüşmelere başladı. Sportif direktör Damien Comolli, yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile görüşme yaptığı öğrenildi. Al Hilal'de mutsuz olan Gomis teklife sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı arttı.

Gomis kimdir?

Bafétimbi Gomis 6 Ağustos 1985 tarihinde La Seyne-sur-Mer, Fransa'da dünyaya geldi. Futbola 2001 senesinde Saint-Étienne altyapısında başlayan Gomis, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde aynı takımla imzaladı. 

Tecrübe kazanması için 2004-05 sezonunda Fransa'nın İkinci Lig ekiplerinden Troyes'e kiralandı. Sonraki sezon Saint-Étienne kadrosuna geri çağrılan Gomis, 2005-09 arasındaki sezonlarda takımıyla birlikte toplam 142 maçta şans buldu ve 40 gol atmayı başardı. 

2009 senesinde Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon'a transfer oldu. 2009-2014 yılları arasında 178 maçta forma şansı bulan Gomis, 64 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Takımıyla birlikte 2011-12 sezonunda Fransa Kupasını ve 2012-2013 yıllarında olmak üzere iki kez Trophée des champions'u kazandı. 2014 senesinde İngiltere'nin önemli kulüplerinden Swansea City'e transfer olan tecrübeli forvet, 2016-17 sezonunda da Fransız ekip Marseille'ya kiralandı. 

2017 senesinde de Süper Lig ekiplerinden, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Galatasaray'a transfer olan Gomis, 2008 senesinden bu yana da Fransa Milli Takımı forması giymektedir. 

Bafétimbi Gomis, bir kez milli takım idmanlarında, bir kez de lig maçı sırasında ani baygınlık yaşadı. Gomis ve sevenlerini korkutan bu olaylar sonrasında ayrıntılı muayene edilen Fransız futbolcuya 'vazovagal senkop' teşhisi kondu. 

Vazovagal Senkop Nedir?

Vazovagal senkop veya nörokardiyojenik senkop, en sık senkop (ani his kaybı, bayılma) nedenidir ve vagus sinirinin aktivasyonu ile ilişkilidir.

Anksiyete, korku, ağrı, sıcak ve nemli ortam, uzun süre ayakta kalma gibi faktörlerle tetiklenir. Kalp hızını arttıran sempatik aktivite, duyarlı bireylerde vagal aktivasyona neden olur. Kan basıncı ve nabız düşmesi sonucunda serebral perfüzyon bozulur ve senkop gelişir.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:02
  1. Gomis Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?
  2. Gomis kimdir nereli ve kaç yaşında?

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