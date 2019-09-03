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Gömeç’te polisten ilginç uyarı

Balıkesir ’in Gömeç ilçesinde; İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik polisleri, şehir merkezinde hatalı park yapan sürücüleri, trafiği rahatlatmak için ilginç bir yöntemle uyarıyor.

03 Eylül 2019 Salı 11:47
Gömeç’te polisten ilginç uyarı

Balıkesir ’in Gömeç ilçesinde; İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik polisleri, şehir merkezinde hatalı park yapan sürücüleri, trafiği rahatlatmak için ilginç bir yöntemle uyarıyor.


Gömeç kent merkezinde yaşanan yoğun park hatalarının ardından, cezanın çare olmadığını gören Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, trafik dersi niteliğinde notlar bırakarak sürücüleri duyarlı olmaya davet ederkenilginçtebir yöntem uyguluyor. Aracını hatalı yere park eden sürücülerin camına uyarı yazısı bırakan polis, olayın yasal boyutundan daha çok; yasağı ihlalin günlük hayatı aksattığına vurgu yapıyor.


“Sayın sürücü” ibaresi ile başlayan uyarıda: “Aracınızı park yasağı olan yere park ederek diğer araçların hareket imkânını kısıtladınız. Yaptığınız bu hatalı park ihlali şehir içi trafiği olumsuz etkilemektedir. Sizleri ilçemizin şehir içi trafiğini rahatlatmak içim çaba sarf eden görevlilerimize yardımcı olmaya davet ediyoruz, lütfen aracınızı park yasağı olan yere park etmeyiniz” ifadeleri bulunuyor.


Gömeç ilçe Emniyet Amirliği imzası taşıyan uyarı notları, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanırken, şehiriçi trafiğin rahatlaması için birinci şartın gönüllülük olduğunu ifade eden vatandaşlar, polisin bu uygulaması ile gönüllülüğü ön plana çıkardığını belirtiyorlar.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:47
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