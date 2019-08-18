Gölyaka Belediyesi Marmara Depremini unutmadı

Gölyaka Belediyesi 17 Ağustos Marmara Depremi’ nin yıldönümünü unutmadı. Depremin 20. Yılında Gölyaka Merkez Camii’nde depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu. Öğlen namazının ardından da Belediye Başkanı Yakup Demircan, vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 20 yılıdönümü dolayısıyla Gölyaka Belediyesi bir dizi program düzenledi. Öğlen namazı öncesinde depremde yaşamını yitirenler için Gölyaka Merkez Camii’nde kuran-ı kerim okunmasıyla başlayan anma programı, öğle namazının sonrasında ise Belediye başkan Yakup Demircan’ın lokma ikramıyla devam etti. Farkındalık oluşturmak için 17 Ağustos ve 12 Kasım deprem resimlerinin yer aldığı sergi düzenlendi. Programın sonunda ise 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Yakup Demircan ve vatandaşlar, kabirlere çiçek dikti.