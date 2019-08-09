0553 313 94 23

’Gölpazarı Gıda Organize Sanayi Fizibilite Raporu Hazırlanması’ projesi destek kazandı

Fizibilite Desteği Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan “Gölpazarı Gıda Organize Sanayi İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması” projesinin destek görmeye hak kazandığı bildirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:43
’Gölpazarı Gıda Organize Sanayi Fizibilite Raporu Hazırlanması’ projesi destek kazandı

Fizibilite Desteği Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan “Gölpazarı Gıda Organize Sanayi İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması” projesinin destek görmeye hak kazandığı bildirildi.


Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant katıldı.


“Bilecik 25 milyon nüfusun yaşadığı, büyükşehirlerle kuşatılmış bir şehir”


Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’te 25 milyon nüfusun yaşadığını ve Bilecik’in büyükşehirlerle kuşatılmış bir şehir olduğunu ifade ederek, “Yenipazar Hayvancılık İhtisas ve Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için fizibilite çalışması yapılıyor. Bilecik, 25 milyon nüfusun yaşadığı, büyükşehirlerle kuşatılmış bir şehir. Buranın potansiyelinin yüksek olacağı muhakkak. Biz sanayileşirken katma değerleri yüksek olabilecek alanlara ve kendi ilimizin maliyet alanlarına öncelik vermek durumundayız. İki ilçemizin de, hem üretim açısından hem de ticaret potansiyeli konumuyla, bölgeye hitap edecek önemli merkezlerden olabileceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, Bilecik’in kalkınması, tanıtılması, istihdamın, gelir düzeyinin artırılması ve insanların hayatının kolaylaştırılması yönünde yapılması gerekeni yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.Yoldaş, “OSB’lerin Gölpazarı ve Yenipazar ilçesine ekonomik ve sosyal anlamda çok şey katacak olup, kurulmalarının iki ilçe adına da son derece önemlidir. Bu kapsam da ilin üretim planlanması ve verimin arttırılması için mutlaka Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerinin kurulması gerekmektedir. Her zaman Bilecik’in gelişmesini, değişmesini, istihdamın artmasını, ekonominin güçlenmesi ön planda tutulmaktadır ve çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektir” dedi.


Öte yandan konuşmaların ardından proje ortağının ise Bilecik İl Özel İdaresi olduğu ve eş finansman desteği sağladığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
    1. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    2. Defolu çorapla dudak uçuklatan vurgun!
    3. Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
    4. HDP Sözcüsü Günay Kubilay:
    5. Futbol: TFF 1. Lig
    6. Kadın girişimci ’şalvar turizmi’ için..
    7. Çaldıran’a yapılacak 5 spor tesisi..
    8. Denizli'deki deprem
    9. Abdurrahim Albayrak, Falcao için..
    10. Migros ve Trendyol’dan iş birliği
    11. "Umarım avantajlarımızı..
    12. Kurban pazarında hareketlilik arttı,..
    13. Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi..
    14. Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol..
    15. Kurban Bayramı öncesinde gıda..
    16. Şehitler kabirleri başında dualarla..
    17. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
    18. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    19. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
    20. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
    21. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
    22. Mecliste borçlanma tartışması
    23. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
    24. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
    25. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
    26. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    27. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
    28. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Kurban..
    29. Muş Kurban Bayramı namazı saatleri..
    30. Futbol: Süper Lig
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!