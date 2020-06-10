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Spor

GollerCepte’den Süper Lig’e dönüş sürprizi

Süper Lig’in son 8 haftası, Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’nin sürprizi ile geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:18:56 -
GollerCepte’den Süper Lig’e dönüş sürprizi

Süper Lig’in son 8 haftası, Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’nin sürprizi ile geri dönüyor. Turkcell bu geri dönüşte, uygulama üzerinden 50 haber okuyan her kullanıcıya 1 adet ‘Her Gol 100 MB’ hakkı hediye ediyor.


Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte, Süper Lig’in son 8 haftasına yine renk katacak. 12 Haziran’la birlikte liglerin geri dönmesini kutlamak için Turkcell, düzenlediği ‘Haber Okuma Kampanyası’ ile kullanıcılarına internet hediye edecek. 18 Haziran - 9 Temmuz arasında GollerCepte uygulamasına giriş yaparak 50 haber okuyan her kullanıcıya 1 adet ‘Her Gol 100 MB’ hakkı hediye edilecek.


Öte yandan uygulamanın yanı sıra yenilenen internet sitesinden de erişilebilen GollerCepte’de kullanıcılar, her zaman olduğu gibi takımlarına dair son dakika haberlerine, canlı maç sonuçlarına ve detaylı oyuncu profillerine ulaşabilecek. Ayrıca kullanıcılar maçların başlama saati, TV’de spor programları ve saatleri, fikstür, puan durumu, bahis oranları ve çeşitli istatistiklere erişebilecek. Maçları beklerken haftalık Bilgi Ligi yarışması ve birbirinden eğlenceli 21 mobil spor oyunun tadını çıkaracak. Tüm dünyadan haberlerin de yer aldığı Goller Cepte uygulamasında spor dünyasının nabzını tutan videolar ve Süper Lig’le birlikte Avrupa’daki liglerin puan durumlarına da ulaşmak mümkün olacak.

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