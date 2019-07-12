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Gölköy’e hastane müjdesi

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Gölköy’e yapılacak devlet hastanesi için yapılan ön projelerin tamamlandığını belirterek, yapım ihalesinin yıl sonunda yapılacağı müjdesini verdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:08
Gölköy’e hastane müjdesi

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Gölköy’e yapılacak devlet hastanesi için yapılan ön projelerin tamamlandığını belirterek, yapım ihalesinin yıl sonunda yapılacağı müjdesini verdi.


Gündoğdu yaptığı açıklamada, ön projelerin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığının, Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne zemin etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesi için talimat verdiğini belirtti. Gündoğdu, bu çalışmaların 20 gün içinde bitirilmesinin öngörüldüğünü aktardı.


Gölköy Devlet Hastanesi hakkındaki son durumu aktaran Milletvekili Metin Gündoğdu, “Etüt analizinin müspet sonuçlanması durumunda, belediyemiz kamulaştırma işlemlerini tamamlayacak ve Sağlık Bakanlığımız uygulama proje aşamasına geçecek. 50 yataklı Gölköy Devlet Hastanemizin yapım ihalesinin yıl sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Beş yıldızlı otel konforunda, modern teçhizatla donatılacak Gölköy Devlet Hastanesi 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Süreci Sağlık Bakanlığımız ve diğer yetkililer ile takip ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:08
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