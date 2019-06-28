Gölkaypak’ta çevre temizliği farkındalığı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi ile lastik fabrikası çalışanları çevre temizliğine dikkat çekmek için Gölkaypark’ta bir etkinlik düzenlediler.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bir lastik fabrikasında çalışan yaklaşık 15 kişinin yer aldığı etkinlik kapsamında Gölkaypark çevresinde temizlik çalışması yapıldı. Çevre sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik için fabrika çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Hürriyet, “Unutmamak gerekir ki, biz doğayı korudukça doğa da bizi korur ve doğayı korumak, gelecek kuşaklara verilecek en güzel armağandır. Kirletmemek hepimizin sorumluluğunda. Çevre düzenleri ve yaşanabilir alanların korunmasıyla ilgili daha fazla toplumsal duyarlılığa ihtiyacımız var” dedi.