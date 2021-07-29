"Gölge Süvari" görücüye çıkıyor

Dünyanın önde gelen zırhlı kara platformu üreticilerinden FNSS Savunma tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk ağır sınıf insansız kara aracı olma özelliğine sahip Gölge Süvari, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı esnasında yeni konseptiyle ilk kez görücüye çıkacak.

En üst seviye insan-makine etkileşimine sahip olan Gölge Süvari, FNSS tarafından kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirildi. Oyunun kurallarını değiştirecek bir platform olarak nitelendirilen Gölge Süvari ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Ağır Sınıf İKA kullanan dünyadaki sayılı ordulardan biri haline gelmesi hedefleniyor. Ayrıca araç, yapay zeka ile de donatıldı.

FNSS İnsansız Kara Araçları Teknik Lideri Cankat AYKURT tarafından Mart 2021’de yapılan bir açıklamada, şirketin İKA çalışmalarıyla ilgili şu bilgilere yer verilmişti:

Ağır Sınıf İKA

2018 yılında Ağır Sınıf İnsansız Kara Araçları da birinci seviye ve ikinci seviye olarak tanımlandı. Birinci seviyede envanterde bulunan insanlı araçların insansızlaştırılarak tekrar kullanıma kazandırılması tanımlandı. İkinci seviyede de sıfırdan, ağır sınıfta bir İKA’nın tasarlanması bekleniyor.

Gölge Süvari Projesi

“FNSS olarak Ağır Sınıf İnsansız Kara Araçları’nın birinci seviyesinde envanterdeki bir aracın insansızlaştırılması konusunda “Gölge Süvari” isminde bir AR-GE çalışması başlattık. Bu çalışma ile elimizde bulunan bir M113 aracını insansızlaştırmak için bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu konsept dahilinde aracımıza kameralar yerleştirdik ve sensörler sayesinde de bu aracın uzaktan komuta edilebilirliğine dahil konsepti sahada test ettik. Faaliyet sonunda bu çalışmadan elde ettiğimiz verilerle halen çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

İnsansız Kara Araçları’nın farklı sistemlerle entegrasyonu

"Gölge Süvari Projesi çalışması sırasında farklı konseptlerde de İnsansız Hava Araçları (İHA) ile entegrasyon, İnsansız Kara Araçları ile entegrasyon gibi teorik çalışmalarımız, sahada pratik denemelerimiz oldu. Farklı firmalarla İKA-İHA ve Ağır Sınıf-Orta Sınıf İKA entegrasyon çalışmalarını bir arada deneme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

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