Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası





ANTALYA (AA) - MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya Belek'te yapılacak.



Türkiye Golf Federasyonunca bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek şampiyona, Titanic Golf Sahası'nda düzenlenecek.

Turnuvada 13 ülkeden 66 oyuncu sahaya çıkacak. Şampiyonada 11'i kadın toplam 30 Türk sporcu da dereceye girmek için mücadele edecek.

Titanic Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın Türkiye'de yapılan en büyük amatör golf organizasyonu olduğunu söyledi.

Türkiye'de yıl içinde yapılan turnuvalarda dereceye giren Türk sporcuların bu şampiyonada da yer alabileceğini ifade eden Işık, "Daha önce bu turnuvada dereceye giren birçok isim bugün dünya sıralamasında iyi yerlere geldiler. O yüzden bu turnuva Türk sporcuların kendilerini gösterebilmeleri açısından çok önemli. Avrupa sıralamasına puan veren bir yarışma olduğu için Avrupalı sporcular her yıl bu turnuvaya katılıyor." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Gloria Golf Kulübünde yapılan şampiyonada erkeklerde Slovak golfçü Jakub Hrinda toplamda 285 (-3) vuruşla, kadınlarda ise Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 281 (-7) vuruşla şampiyon olmuştu.



Şampiyona, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



