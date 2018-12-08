Golf: Maxx Royal Cup Turnuvası





ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Maxx Royal Cup Golf Turnuvası'nda şampiyonluğu, Türk sporcu Recep Turan elde etti.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü sahasında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvaya, 21 ülkeden 136 sporcu katıldı.

Turnuvada ilk sırayı Türk sporcu Recep Turan alırken, Alman Christiane Finke ikinci, Rus Andrew Mayatski ise üçüncü oldu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, 21 ülkeden 136 golfçüyü Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu tür turnuvaların Türkiye'deki golf turizminin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Çavuşoğlu, "Şampiyon golfçü Recep Turan'ı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Mevlüt Çavuşoğlu ve Max Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin tarafından verildi.

Öte yandan, sekizinci delikte tek atışta hedefi bulacak (hole-in-one) golfçünün bir kilo altınla ödüllendirileceği duyurulmasına karşın, bunu başarabilen sporcu olmadı.