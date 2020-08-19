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Yerel Göletten ceset çıktı! Vatandaşlar dehşete düştü
Yerel

Göletten ceset çıktı! Vatandaşlar dehşete düştü

Hakkari'de Gola Züya göletinde bir kadına ait cansız beden bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:58:00 -
Göletten ceset çıktı! Vatandaşlar dehşete düştü

Hakkari, Merzan Mahallesi, Gola Züya göleti çevresindeki vatandaşlar, suda bir ceset buldu.

Vakit kaybetmeden AFAD, 112 Acil Servis ve iftaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar sonrası hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler, bir kadına ait olduğu belirlenen cesede ulaştı.

Ölü kadının bedeni, uzun uğraşlar sonrasında göletten çıkarılabildi.

Yapılan çalışmaların ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polisin, çevredeki vatandaşları dehşete düşüren olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

Bu arada, cansız bedeni bulunan kadının kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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