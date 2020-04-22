Gölette germe ağ ile sazan avlarken jandarmaya yakalandılar

Amasya’da gölette germe ağı ile balık avladıkları tespit edilen iki şahsa bin 700’er TL idari para cezası uygulandı.

Taşova ilçesine bağlı Dörtyol köyü sınırları yer alan gölette Amasya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.T. ve Y.K. isimli şahısların germe ağı diye tabir edilen ağlarla 12 adet sazan cinsi balık avladıkları tespit edildi. 8 adet germe ağa ve kayığa el konuldu.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan şahıslar hakkında İlçe Tarım Müdürlüğünce 23/ B maddesi uyarınca bin 700’er TL idari para cezası uygulandı.