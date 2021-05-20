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Gölette facia

Ordu-Kabadüz'de, sulama göletine giren 15 yaşlarındaki 2 çocuk kayboldu. Ekiplerin yaptığı aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:51:00 -
Gölette facia

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, sulama göletine giren 15 yaşlarındaki 2 çocuk kayboldu. Ekiplerin yaptığı aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası’nda bulunan Kabalak göletinde yaşandı. Berat Genç ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, sıcaktan bunalınca gölete girmeye karar verdi. Gölette çırpınmaya başlayan çocukları gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gözden kaybolan çocuklar için arama çalışması başlattı. Bölgeye sevk edilen sualtı arama kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar için gölete girdi. Su altına dalan ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından göletten çıkarttı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çocukları gölet kenarında gördüğünü söyleyen Nihat Çekiş, "Gölde boğulan çocuklar, dün yaylaya geldi. Bugün de gölet kenarında çocukları gezerken gördüm. Sonra gölette çocukların boğulduğu haberi geldi. İhbar üzerine ekipler geldi" dedi.

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