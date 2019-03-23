Göletlere 65 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan 11 gölete 5’er bin adet olmak üzere, toplam 65 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, göletlerdeki balık neslini arttırmak amacıyla balık yavrusu bıraktıklarını belirtti. Tokdemir, “Amatör su ürünleri avcılığını geliştirmek ve göletlerimizdeki balık neslini devam ettirmek için 11 göletimize toplam 65 bin sazan yavrusu bıraktık. 15 Mart’ta başlayan avlanma yasağı 15 hazirana kadar devam edeceğinden, balık neslini korumak ve devamını sağlamak için amatör balıkçılarımızın yasaklara uymasını istiyoruz. Kurallara uymayan vatandaşları uyaralım, gerekiyorsa kolluk kuvvetlerine bildirelim” dedi.