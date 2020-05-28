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Aktüel

Göle 70 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetiştirilen yavru sazanlar İznik Gölü’ne bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:21:09 -
Göle 70 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetiştirilen yavru sazanlar İznik Gölü’ne bırakıldı.


Bakanlığa bağlı Bursa İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi, Antalya Kepez’de bulunan Su Ürünleri Enstitüsü’nde yetiştirilen sazanları özel korumalı gereçlerle Bursa’ya getirdi. Buradan Orhangazi ve İznik’e gönderilen 70 bin adet yavru sazan göle bırakıldı. Orhangazi’de gölün Üreğil altındaki sahilden suya 40 bin adet yavru sazan bırakıldı. İznik’ten ise 30 bin adet yavru sazan göle salındı. Orhangazi İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gürkan Kabul, gölde sazan balıklarının bundan sonra daha bol olacağını söyledi.


Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, İznik Gölü’nde balık varlığının artırılması için mücadele verildiğini belirterek, "Bu konuda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın çalışmaları var. Ayrıca avlanmanın yasak olduğu dönemlerde de hem İznik Bot Komutanlığı hem de Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü’nün sıkı denetimleri sayesinde göldeki balık üretimi artmaya başladı. Bizler de balıkçılar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

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