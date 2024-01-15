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Ekonomi Goldman Sachs! Dev banka: Fed, ECB ve BoE’nin dünya çapında artan faiz kararlarıyla ilgili yeni tahminini paylaştı
Ekonomi

Goldman Sachs! Dev banka: Fed, ECB ve BoE’nin dünya çapında artan faiz kararlarıyla ilgili yeni tahminini paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-01-15 21:28:00 - 2024-01-15 21:30:52
Goldman Sachs! Dev banka: Fed, ECB ve BoE’nin dünya çapında artan faiz kararlarıyla ilgili yeni tahminini paylaştı

Goldman Sachs Economics Research baş ekonomisti Jan Hatzius, yayımladığı yatırımcı notunda, Fed'in Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye.. Yeni tahmin şok etti

Goldman Sachs Economics Research baş ekonomisti Jan Hatzius, yayımladığı yatırımcı notunda, Fed'in Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını ve 2024 yılında toplam beş faiz indirimi gerçekleştirmesini beklediğini söyledi.

Hatzius yatırımcı notunda, "Avrupa Merkez Bankasının Nisan ayında, İngiltere Merkez Bankasının ise Mayıs ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor ve her iki merkez bankasına ilişkin görüşlerimiz piyasa fiyatlamasına göre biraz daha güvercin." ifadelerini kullandı. (investing)

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