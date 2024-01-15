Goldman Sachs! Dev banka: Fed, ECB ve BoE’nin dünya çapında artan faiz kararlarıyla ilgili yeni tahminini paylaştı
Goldman Sachs Economics Research baş ekonomisti Jan Hatzius, yayımladığı yatırımcı notunda, Fed'in Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye.. Yeni tahmin şok etti
Goldman Sachs Economics Research baş ekonomisti Jan Hatzius, yayımladığı yatırımcı notunda, Fed'in Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını ve 2024 yılında toplam beş faiz indirimi gerçekleştirmesini beklediğini söyledi.
Hatzius yatırımcı notunda, "Avrupa Merkez Bankasının Nisan ayında, İngiltere Merkez Bankasının ise Mayıs ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor ve her iki merkez bankasına ilişkin görüşlerimiz piyasa fiyatlamasına göre biraz daha güvercin." ifadelerini kullandı. (investing)
Ekonomi
Her tahmini çıkan ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu: 2024'te altın, dolar, borsa m? Böyle cevap verdi! Tahmin şaşırttı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
7 yıl önce kaybolan Hint askerlerinin savaş uçağı: Askeri nakliye uçağının izlerine ulaştılar! Orada keşfedildi
Dünya
Suudi Arabistan Havayolları ilan etmeye hazırlanıyor: hacıları taşımak için uçan taksi kullanacak! Bomba hamlesi
Dünya
Alman ordusu, Rusya ile savaşa girecek! Ağır itham: Gizli ordu belgeleri, zaman ve yeri göstererek senaryo kurdular!