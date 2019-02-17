Gölcük Yüzbaşılar kavşağında çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük-Yüzbaşılar mevkiinde inşa edilen köprülü kavşağında kiriş montaj çalışmaları başladı.

Kocaeli Büyükşehir tarafından D-100 ve D-130’da yapılan yeni kavşak çalışmaları sürüyor. D-130’da çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde köprülü kavşak uygulaması yapıyor. Çalışma ile bölgede bulunan trafik ışıkları kaldırılarak trafiğin kesintisiz ilerlemesi sağlanacak. Çalışmaları devam eden projede köprünün kiriş montajları yapılmaya başlandı. Kavşak altından geçen dere için yapılan menfezin çalışmaları tamamlandı. Toprakarme işlerinin de yüzde 80’inin tamamlandığı projede 4 köprü ayağının kirişleri yerlerine koyuldu. Haftaya diğer 4 ayağın kirişleri de yerlerine yerleştirildikten sonra beton döküm işleri başlayacak.

Güney yan yolda da çalışmalar hummalı şekilde devam ederken yolun tamamlanmasına 150 metre kaldı. Anayol drenajlarının da yapıldığı projede, Deniz Hava Üs Komutanlığı’nın yanına yapılan istinat duvar işine de ekipler devam ediyor. D-130’daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge rahat bir nefes alacak. Gölcük-2, Değirmendere Köprülü Kavşaklarından sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı köprülü kavşakla rahatlayacak.

Proje kapsamında yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı öngermeli basit kirişli köprü yapılacak. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak, çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az rahatsız edilmek suretiyle köprü altında dönel kavşak ile geri dönüşler için uygun, güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutulacak.