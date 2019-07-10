Golbolda gümüş madalya - Erkek Golbol Milli Takımı, Golbol Kota Müsabakaları finalinde Litvanya'ya 7-3 mağlup oldu

ANKARA (AA) - Türkiye, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nda ikinci oldu. ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın finalinde Türkiye ile Litvanya karşılaştı. Milliler, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmadan 7-3 mağlup ayrıldı. Böylece, ay-yıldızlı ekip gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkek Golbol Milli Takımı, organizasyonun yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.

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