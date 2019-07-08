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Golbolda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

- Erkek Golbol Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitme hakkı kazandı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:32
Golbolda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nın yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenen Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın yanı finalinde Türkiye ile Çek Cumhuriyeti karşılaştı.

Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 mağlup ederek hem finale yükseldi hem de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:32
  1. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
  2. IBSA
  3. Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı

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