  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gölbaşı’da camiler dezenfekte edildi

Gölbaşı’da ibadete açılacak olan camilerde dezenfektan ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:20:31 -
Gölbaşı’da camiler dezenfekte edildi

Gölbaşı’da ibadete açılacak olan camilerde dezenfektan ve temizlik çalışmaları yapıldı.


Gölbaşı Belediyesi ekipleri salgın sonrası temizlik ve dezenfektan çalışmalarına hız verdi. 29 Mayıs öncesi camilerin dezenfekte işlemlerini hızlandırdıklarını kaydeden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Artık ibadethanelerimizin kapılarını açacağız. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ibadet yapabilecekler. Camilerimizde her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirdik. Şadırvanlarımızı boyayarak yenileme çalışmalarımızı da hayata geçirdik. Biz üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Vatandaşlarımızın da temkinli olmalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uygun ibadetlerimizi gerçekleştirelim” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı