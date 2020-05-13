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Gölbaşı İmam Hatip Fen ve sosyal bilimler lisesi proje okulu oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Mehmet Teyfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler proje okulu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:34:03 -
Gölbaşı İmam Hatip Fen ve sosyal bilimler lisesi proje okulu oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Mehmet Teyfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler proje okulu oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan proje okullar kapsamında ülkenin dört bir yanındaki liseler arasından seçilen Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi, fen ve sosyal bilimler lisesi olarak Türkiye genelinde güzide okullar arasında yerini aldı.


2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okuluna Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile erkek, kız olmak üzere 60 öğrenci alınacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Recep Akbaşlı, “Her türlü fiziki donanıma sahip olan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuzda eğitim gören öğrenciler ülkemizin geleceğine yön verecektir. Okulumuzda destekleme yetiştirme kursları, düzenli yapılan denemeler, birebir rehberlik, ödevlendirme ve ödev takipleriyle öğrenciler akademik anlamda desteklenmektedir. Okulumuzda 24 dersliğin yanı sıra, fizik, kimya ve biyoloji laboratuarları, bilgisayar sınıfı, 120 kişilik konferans salonu, kapalı spor salonu, muay thai ve tekvando ve müzik odası da bulunmaktadır. Alanında uzman, seçkin öğretmen kadrosuyla eğitim öğretim hayatını sürdürecek olan öğrencilerimiz ilerleyen yıllarda hepimizin iftihar namzedi olacaktır” diye konuştu.

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