Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar

Adıyaman ilinin Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde alçak bir provokasyon yaşandı. İskender Yıldırım'ın görevi AK Partili eski Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'den devralmasının ardından garip olayların yaşandığı Gölbaşı'nda anahat su şebekesi kesildi. 3 gündür su kesintilerinin yaşandığı ilçede, başka vanaların da kapatılmış olabileceği belirtiliyor.

Halk bayramda susuz bırakıldı

Henüz kimliği belirlenemeyen bazı provokatörler tarafından şebeke suyunun vanasının kapatılmasıyla halk bayramda susuz kaldı.

Başka vanalar da kapatılmış olabilir

İlçede bazı mahallelerde hala su bulunmadığı belirtilirken, ilçenin başka şebeke hatlarının olduğu öne sürüldü.

Başkan Yıldırım: En kısa zamanda olay aydınlatılacak

Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, provokatörler için yasal işlem başlatıldığını belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Su ile Provakatif Eylemlerle Alakalı Önemli Duyuru!

İlçemizde son günlerde meydana gelen su sıkıntısıyla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Guraba Cami civarında bulunan su şebekesi anahat vanası, bazı provokatörler tarafından kapatılarak ilçemize gelen şebeke suyunda azalmaya sebep olmuşlardır.

Konuyla ilgili yasal işlemler başlatılmış olup en kısa zamanda konu aydınlatılacaktır.

Aziz mübarek bu günde ilçemizin susuz kalması için böyle çirkin provakatif eylemlerde bulunan kendini bilmezlerin yaptıklarını siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor. Emniyet güçleri ve Savcılık suçluları yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

Vatandaşlardan büyük tepki

Sosyal medyada vatandaşlar, provokasyona sert tepki gösterdi. Vatandaşlar olayların hazımsızlıktan kaynaklandığını belirtti.

İşte o tepkiler: