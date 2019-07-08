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Gol yemeden şampiyon oldular

Salihlispor U-12 (2007) takımı, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Bahattin Köksal Futbol Turnuvasında gol yemeden namağlup şampiyon oldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:31
Gol yemeden şampiyon oldular

Salihlispor U-12 (2007) takımı, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Bahattin Köksal Futbol Turnuvasında gol yemeden namağlup şampiyon oldu.


Salihli Spor, grup aşamasında Turgutlu Ege Spor, Turgutlu İstasyon Gençlik, Turgutlu Avşar Spor ve Turgutlu Çepnidere Spor ile karşılaştı. 4 maçını da galibiyet ile tamamlayan Salihli Spor, çeyrek finalde İzmir Kemalpaşa 1923’ü, yarı finalde Turgutlu Spor’u, final maçında ise Turgutlu Gençordu’yu geçerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.


Salihlispor U-12 Futbol Takımı, toplamda attığı 21 gole karşılık kalesinde gol görmedi ve büyük bir başarıya imza atarak Turgutlu Bahattin Köksal Futbol Turnuvasının tarihine geçti. Bu sezon Manisa ASFK Liginde namağlup il Şampiyonu olan Salihli Spor’un gençleri, Altınordu Felsefe Kardeşliği Futbol Turnuvasında da gol yemeden namağlup şampiyon olmuştu. İzmir’in en büyük ve prestijli turnuvası olan Pınarbaşı Cup’ta da namağlup şampiyonluğa ulaşan Salihli’nin gururları inanılmaz ve kırılması zor bir rekora imza atarak mükemmel bir sezonu geride bıraktı.


Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, bu kadrodan sezon başında iki oyuncusunu Altınordu’ya verdiklerini, Salihli Spor’un minik yıldızlarına tekliflerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Türkkan, “Yaşarken anmak için yıllardır düzenlenen Turgutlu’nun duayen hocalarından ’Bahattin Köksal’Futbol Turnuvasında güzel ve keyifli maçlar oynadık. Turnuva sonunda gelen rekor şampiyonluk bizleri daha da mutlu etti ve gururlandırdı. Anlamlı kupanın kazanılması aşamasında büyük rol oynayan oyuncularımı yürekten kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:31
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