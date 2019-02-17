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Göl havzasında tehlike! 60 çuval atığın zehirli olduğu tespit edildi

Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının zehirli olduğu tespit edildi.

17 Şubat 2019 Pazar 17:01
Göl havzasında tehlike! 60 çuval atığın zehirli olduğu tespit edildi

İstanbul Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan kimyasal sanayi atığından numune alan ekipler incelemelerini tamamladı. Yapılan incelemenin ardından göl havzasına çuvallarla bırakılan kimyasal maddenin zehirli olduğu tespit edildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:01
  1. İstanbul
  2. Büyükçekmece
  3. kimyasal sanayi atığı
  4. Büyükçekmece'de göl havzası

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  • sahinsahin24 dk önce
    kimler bu isi yapiyorsa onlara en büyük cezayi kes olurmu böyle rezillik .hangi fabrika da böyle kimyasal kullaniliyor kayitlari yokmu ? neden firma acilasina izin veriliyor ama cöplerini atacaklari yerlerin pilan lrini yapmadan izin weriliyor?

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