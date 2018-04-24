Gökyüzünün yıldızları Antalya'da şov yapacak

Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan dev organizasyonda ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterecek. 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşecek organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 dev şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle renk katacak.